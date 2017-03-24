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Новости города
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%
24 марта 2017 19:42
Новости города
РУСАДА запустила образовательную антидопинговую программу
24 марта 2017 19:42
Новости спорта
Футболисты "Зенита" начали подготовку к матчу с «Рубином»
24 марта 2017 19:19
Новости города
"Школа баскетбола «СИБУР — „Зенит“ стартовала в Тольятти
24 марта 2017 19:17
Игорь Растеряев
Янис Тимма
Иван Сигнев
Руслан Нигматуллин
Василий Карасев
Евгений Канунников
Водное поло
Василий Герелло
Братья Гримм
Артур Папоротный
Александра Разоренова
Валентина Матвиенко
Вадим Тюльпанов
Лучано Спаллетти
Вадим Фисько
Анатолий Давыдов
Максим Митрофанов
Циммерман Сергей
Раджабов Алексей
Петров Александр
Окаемова Елена
Никитин Роман
Меньшов Алексей
Николаева Юлия
Крестинин Михаил
Классен Артём
Истомин Юрий
Евдокимов Игорь
Делинский Дмитрий
Гуляева Анастасия
Веселкова Элла
Шабалина Полина
Богданов Дмитрий
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Телефон прямого эфира (812) 320-0-89.7